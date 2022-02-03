Протасевич решил подать в суд на Ryanair, самолет которой принудительно посадили в Минске

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич заявил, что планирует подать иск к авиакомпании Ryanair. Об этом он рассказал во время стрима на YouTube, передает Zerkalo.io.

Он также призвал последовать его примеру всех пассажиров рейса Афины-Вильнюс, совершившего экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе.

«Подробностей сейчас много не будет, потому что над иском сейчас работает команда юристов. Но как только все будет готово, я обязательно об этом расскажу», — сказал Протасевич.

23 мая самолет Ryanair, на котором летели Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, совершил экстренную посадку в аэропорту Минск из-за сообщения о бомбе. Позже выяснилось, что эта информация оказалась ложной. После посадки в Минске Протасевича и Сапегу задержали. Белорусские власти обвиняют Протасевича по трем уголовным статьям, Сапегу — по семи.

После задержания Протасевич дал несколько интервью, в которых раскритиковал белорусскую оппозицию и признал вину в организации протестов.

В январе стало известно, что Протасевич начал работать в центре «Системная правозащита», который в прошлом году основал провластный активист Дмитрий Беляков.