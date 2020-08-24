«Просто поинтересовались». Главврач омской больницы — о визите людей в штатском после госпитализации Навального

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский отказался разглашать личности и цели визита людей в штатском, которые приходили в его кабинет, когда в больницу в тяжелом состоянии поступил политик Алексей Навальный. Слова врача передает Znak.com.

«Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были люди многие в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что-то делали. Просто поинтересовались и все», — сказал Мураховский.

Он добавил, что они не оказывали влияние на лечение Навального.

Мураховский также объяснил противоположные высказывания немецких и российских врачей о перевозке Навального — по его словам, изначально консилиум врачей, в котором принимали участие немецкие специалисты, решил, что политика нельзя перевозить, однако «консультации шли постоянно в режиме онлайн».

Пресс-секретарь Навального со ссылкой на немецких реаниматологов сообщала, что Навального можно перевезти на самолете в Берлин.