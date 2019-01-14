Прокуратура, Минюст и Роскомнадзор не поддержали законопроекты о наказании за недостоверные новости и оскорбления властей

Генеральная прокуратура не поддерживает в предложенной редакции законопроект, который запрещает публиковать в интернете и СМИ недостоверную информацию, которая создает угрозу жизни граждан. Ведомство также выступило против законопроекта об ответственности за неуважительные отзывы об органах власти и государстве в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерину Артамонову.

По ее словам, формулировки законопроектов «носят технический характер», и принятие решения будет невозможно «без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат».

Артамонова также отметила отсутствие достаточных критериев для внесудебного порядка блокировки сайтов. Она добавила, что это «может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Директор департамент госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина заявила, что Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст также не поддерживают эти законопроекты, передает ТАСС.

Соответствующие законопроекты внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму.

За нарушение запрета публикации недостоверной информации предлагается ввести штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей. За публикацию материалов, выражающих неуважение к государству и органам власти, авторы документа предлагают ввести штрафы в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток.

Ранее источники Дождя сообщали, что в Госдуме собираются отложить на неопределенный срок рассмотрение трех законопроектов Клишаса. Это связано с тем, что депутатам не понравилось интервью сенатора, в котором он сказал, что за «Госдуру» наказывать не следует.