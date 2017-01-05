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Прокуратура начала проверку из-за превышения нормы сероводорода в Москве

Прокуратура начала проверку из-за превышения нормы сероводорода в Москве

Новости
16:30, 5 января
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Прокуратура Москвы начала проверку в связи с превышением сероводорода в воздухе на юго-востоке города. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в районе Марьино», — сказала Россохина. Она добавила, что прокуратуре предстоит выявить источник загрязнения и его последствия.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на «Мосэкомониторинг» сообщил, что автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в Марьине, зафиксировала 4 января превышение сероводорода в воздухе в 28 раз. Его уровень опустился до нормального значения только 5 января.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Москве при этом сообщила, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

Московский нефтеперерабатывающий завод позднее опроверг данные о превышении по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода. Его система экологического контроля показала, что состояние атмосферного воздуха в районе завода нормальное.

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