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Прохоров продал девелоперскую компанию ОПИН

Новости
11:53, 27 декабря
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Группа компаний «Онэксим», принадлежащая Михаилу Прохорову, продала актив девелоперской группы «Открытые инвестиции» (ОПИН) структурам главы Московского кредитного банка Романа Авдеева, об этом сообщается на сайте «Онэксим».

В сообщении указывается, что группа продала все принадлежащие ей акции ОПИНа. Их покупатель, концерн «Россиум», основанный Романом Авдеевым, получил права на земельный банк и девелоперские проекты, в том числе реконструкцию стадиона имени Эдуарда Стрельцова на улице Восточной, а также строительство там же жилого квартала.

В материалах концерна «Россиум» отмечается, что покупателем ОПИНа выступила кипрская Zenocha Holdings Co Ltd. Сумма сделки не раскрывается, однако исходя из стоимости акций ОПИНа на московской бирже цена пакета могла составить около 5 млрд рублей.

ОПИН был создан в 2002 году для консолидации девелоперских проектов «Интерроса», основанной Владимиром Потаниным с партнером Михаилом Прохоровым. В рамках раздела бизнеса «ОПИН» отошел «Онэксиму» Прохорова.

В июле этого года «Ведомости» сообщил о намерении Прохорова распродать активы группы «Онэксим». Тогда же газета называла Авдеева вероятным покупателем ОПИН. Сам «Онэксим» сведения о распродаже активов опроверг.

Среди других выставленных на продажу активов «Ведомости» называли РБК, «Русал», «Ренессанс капитал», а также «Уралкалий». Вскоре после этого 20% «Уралкалия» купили структуры, близкие к владельцу Дмитрия Мазепина «Уралхима».

 По данным «Ведомостей», 12% акций «Русала», будут проданы за $700 млн Sual Partners Виктора Вексельберга. 

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