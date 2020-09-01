Профессор Гасан Гусейнов ушел из ВШЭ

Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов с 1 сентября не работает в университете, сообщил в телеграм-канале «Русский ориенталист» востоковед Игорь Дмитриев. Гусейнов подтвердил свой уход в беседе с «Говорит Москва».

Фото: Высшая школа экономики

Дмитриев опубликовал скриншот, где, по его словам, студентка спрашивает профессора про курс «риторика», который вел Гусейнов. Тот отвечает, что такого курса не будет: «Я больше не работаю в Вышке».

Осенью прошлого года Гасан Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором пожаловался на «убогий клоачный» русский язык в периодических изданиях. Позже он объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как его используют СМИ, политики, юристы и сотрудники правоохранительных органов.

Пост удалили модераторы соцсети за нарушение правил. Этическая комиссия университета порекомендовала профессору извиниться, а ректор Ярослав Кузьминов — «помнить о чувстве такта и репутации своих коллег при выходе в публичное пространство».

За последние несколько месяцев об увольнениях из ВШЭ рассказали несколько преподавателей. Преподаватель Школы философии Виктор Горбатов говорил, что часть оппозиционно настроенных педагогов включили в список «неблагонадежных» сотрудников. Также в университете больше не работает доцент Ольга Рогинская, которая в фейсбуке рассказала о грядущих сокращениях.