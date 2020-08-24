«Проект»: сотрудники администрации президента получали результаты анализов Навального

Сотрудники администрации президента получали результаты анализов Алексея Навального из омской больницы и передавали их посторонним. Об этом говорится в расследовании «Проекта» о «системе государственного противодействия» политику.

Фото: Кира Ярмыш / Twitter

«Один из чиновников [Кремля] даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом „Проекта“. И пояснил: они показывают, что у Навального „точно нет отравления“», — пишет издание.

«Проект» считает, что с передачей информации Кремлю связаны трое мужчин в костюмах, которые сидели в кабинете главврача больницы Александра Мураховского, когда Навального привезли в больницу. СМИ определили их как силовиков в штатском, а в одном из них узнали начальника местного УМВД Вячеслава Крючкова. Ранее 24 августа Мураховский отказался раскрывать личности этих людей и сказал, что они «просто интересовались».

20 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя госпитализацию Навального, сказал, что Кремль получает информацию о здоровье политика из СМИ.

В своем расследовании «Проект» рассказывает о том, как против политика и других оппозиционеров организовывают провокации за счет «черной кассы» Кремля — денег, которые собирают и передают в пользование администрации президента провластные бизнесмены.

По данным издания, каждую осень ответственные за пропаганду функционеры прокремлевских организаций, партий и институтов подают заявки на получение таких средств. Работу с экспертами курирует начальник управления Госсовета Александр Харичев. «Проект» утверждает, что именно они придумали легенду о том, что Навальный — агент Кремля.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали. Он находился в коме. По одной из версий, его отравили неизвестным токсином. Врачи омской больницы этой отрицают. По их словам, анализы показали только следы кофеина и алкоголя.