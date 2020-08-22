Проект с табличкой из расследования о Наиле Аскер-заде и главе ВТБ получил премию Минкультуры

Проект художника Артема Лоскутова с табличкой, которая фигурировала в расследовании Алексея Навального о телеведущей ВГТРК Наиле Аскер-заде и главе ВТБ Андрее Костине, получил премию «Инновация» в номинации «Проект года». Об этом сообщается на сайте премии и рассказал сам Лоскутов.

ребята эта работа только что получила премию минкульта (!) инновация-2020 как проект года https://t.co/J90yZTgwT6 pic.twitter.com/NGWAmhfQ67 — артём лоскутов (@kissmyba) August 21, 2020

«Инновация» — государственная премия, она учреждена Государственным центром современного искусства при поддержке Минкультуры. Премия в номинации «Проект года» составляет 500 тысяч рублей.

В декабре 2019 года Навальный выпустил расследование, в котором рассказал о самолете и яхте телеведущей ВГТРК Наили Аскер-заде. ФБК также нашел на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка табличку, на которой было написано: «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год». Предполагается, что речь идет о главе ВТБ Андрее Костине.

Через несколько дней после расследования табличка пропала с лавочки. Вскоре ее выставил на аукцион Артем Лоскутов. Он утверждал, что она подлинная. В итоге художник продал ее за 1,5 миллиона рублей, имя покупателя названо не было.

Фото из фейсбука Артема Лоскутова

Проект Лоскутова получил название «Без любви ничего не получится».

«Инновация» не в первый раз вручает премию за резонансные арт-проекты. В 2010 году награду получила акция группы «Война», в ходе которой ее участники нарисовали 65-метровый фаллос на Литейном мосту напротив здания ФСБ в Петербурге.