Путин назвал российскую систему преодоления ПРО сильнее самой ПРО

Созданная в России система преодоления противоракетной обороны эффективнее, чем система ПРО США, сказал Владимир Путин. Трансляция ежегодной пресс-конференции президента ведется в эфире Дождя.

«Мы продвинулись в совершенствовании наших систем "ядерной триады", в том числе в плане преодоления ПРО. Эта система гораздо эффективнее, чем сама Противоракетная оборона на сегодняшний день», — сказал он.

Путин отметил, что Россия не создает предпосылки к «холодной войне»: это делают те, «кто в одностороннем порядке вышел из договора по ПРО», сказал он. «Вторая страна должна либо создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены из-за сомнительной эффективности, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы ПРО. Мы вынуждены отвечать на этот вызов. То, что мы продвинулись достаточно далеко — да, мы делаем это эффективно, но в рамках наших договоренностей», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не нарушает международных договоренностей, в том числе договор с США СНВ-III по взаимному сокращению арсеналов стратегических ядерных вооружений.