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Подозреваемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле признал вину

Новости
11:08, 17 января
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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, подозреваемый в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, признал свою вину. Об этом сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, передает Hurriet Daily News.

По словам губернатора, «очевидно, что он совершил теракт от имени „Исламского государства“» (организация признана террористической). Он добавил, что Машарипов прошел обучение в Афганистане.

Шахин также рассказал, что кроме Машарипова задержаны также один иракец и три женщины. Об их личностях ничего не сообщается. 

О задержании Абдулгадира Машарипова стало известно накануне. По данным агентства Ihlas, мужчина прятался в квартире своего знакомого. После задержания Машарипова отправили в Управление безопасности. На фотографиях, опубликованных Hurryiet и Ihlas, на его лице видны кровоподтеки и синяки.

Ночью первого января в одном из ночных клубов города произошел теракт: мужчина открыл огонь по посетителям заведения. Погибли 39 человек, среди которых была гражданка России. Еще 70 человек были ранены.

По данным очевидцев, нападавший кричал «Аллах Акбар». Власти Турции назвали произошедшее терактом, а президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что нападение было попыткой дестабилизировать ситуацию в стране

Фото: скриншот видео Ruptly

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