«Приватбанк» продали властям Украины за одну гривну

100% акций Приватбанка продали украинским властям за одну гривну, говорится в сообщении украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Поскольку капитал „ПриватБанка“ получил отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну», − отмечается в заявлении.

О решении украинских властей национализировать банк стало известно 19 декабря. «Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности про переход ПАО „ПриватБанк“ в стопроцентную государственную собственность», — говорилось в заявлении кабмина страны.

По словам главы украинского центробанка Валерии Гонтаревой, в балансе «Приватбанка» была «дыра» в размере более 5 миллиардов долларов.

«Приватбанк» был крупнейшим в стране по размеру активов. Около 40% его акций принадлежали бизнесмену Игорю Коломойскому.