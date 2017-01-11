Присяжные в США приговорили к смертной казни убийцу 9 человек в церкви в Южной Каролине

12 присяжных в США приговорили 22-летнего Диланна Руфа, убившего девять человек в церкви в Южной Каролине в 2015 году, к смертной казни, сообщает Reuters.

Формально приговор будет оглашен судьей в среду, 11 января.

Перед тем, как присяжные вынесли свое решение, прокурор заявил, что Руф заслуживает смертной казни вместо второго возможного варианта — пожизненного заключения, потому что своими действиями стремился разжечь насилие на расовой почве и не раскаялся позднее. Сам Руф заявил, что продолжает верить в правильность своего поступка.

На судебных заседаниях он присутствовал без адвоката и не проявил эмоций во время оглашения приговора, отмечает Reuters.

В июне 2015 года Руф застрелил девять прихожан церкви в Чарльстоне, которую посещают в основном чернокожие жители. Его арестовали на следующий день.