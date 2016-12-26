Верховный суд отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан», передает РИА Новости. В июле Приморский краевой суд признал всех пятерых фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением.

В суд с протестом против оправдательного приговора обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение.

Прокуратура указала, что в ходе процесса председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

По данным гособвинения, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях ­своих родственников и­ информацию об участии в качестве потерпевших в других уголовных делах, что тоже могло отразиться на объективность решения коллегии.

Адвокаты напомнили суду, что упомянутые прокуратурой доказательства были исключены в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором. Тогда гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались.

Сторона защиты также считает, что прокуратура должна была сразу отвести неугодных заседателей в составе коллегии присяжных, а не предерживать данный аргумент на случай оправдательного приговора.

Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы его решения по отмене оправдательного приговора пока неизвестны.

«Приморскими партизанами» неофициально называют бандитскую группировку, члены которой с февраля по июнь 2010 года совершали нападения на сотрудников полиции и жителей в Приморье. В 2014 году их обвинили по 11 статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве четырех жителей Кировского района Приморья и присвоении их имущества и наркотиков. Троих членов группы приговорили к пожизненному заключению, остальные получили длительные сроки.

В мае 2015 года Верховный суд принял решение о пересмотре дела «приморских партизан» после рассмотрения апелляции осужденных и их защиты.

В июле этого года суд присяжных оправдал «приморских партизан» по делу об убийстве четырех человек. Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну отменили приговоры и отпустили их, другим участникам смягчили наказание.