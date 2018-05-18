Сергея Приходько понизили в должности в правительстве

В новом правительстве Сергей Приходько займет пост первого заместителя руководителя аппарата правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В прошлом составе правительства Приходько занимал пост вице-премьера и возглавлял аппарат кабинета министров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину новый состав правительства.

Свои должности сохранят, в частности, глава Минкультуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Пост главы МЧС вместо Владимира Пучкова займет Евгений Зиничев, работавший в прошлом охранником Путина.Министром сельского хозяйства станет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

15 мая Медведев президенту представил Путину предложение по составу нового кабинета министров. Премьер-министр предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству и региональной политике, а Татьяну Голикову — вице-премьером по социальным вопросам. Путин согласился с ним и пообещал подписать список в этот же день.

В начале февраля Приходько стал героем расследования политика Алексея Навального, в котором он рассказывал об отдыхе вице-премьера на яхте предпринимателя Олега Дерипаски и обвинил чиновника в коррупции. Расследование было основано на записях, фото и видео в инстаграме модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая была на яхте в это же время, и на отрывках из ее книги.Позже Дерипаска подал иск к Рыбке а распространение информации о частной жизни.