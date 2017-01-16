Осужденному за картинку с Пушкиным и Тесаком москвичу изменили приговор с лишения свободы на штраф

Московский городской суд изменил приговор жителю Зеленограда Евгению Корту, осужденному за публикацию на странице «ВКонтакте» изображения с националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак) и Александром Пушкиным. Об этом Дождю рассказал Корт.

В начале ноября Зеленоградский районный суд признал Корта виновным по части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении.

Однако Мосгорсуд изменил приговор на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Корту по ст 282 УК изменили приговор с лишения свободы на штраф 200т.

Помощь ему оказывается в рамках правозащиты Открытой России — Badamshin (@badamshin_s) 16 января 2017 г.

В обвинительном заключении говорилось, что на картинке изображена «конфликтная ситуация» между людьми, похожими на Марцинкевича и Пушкина. Согласно проведенной в рамках расследования экспертизе, на изображении есть «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских».

Сам Корт утверждает, что не публиковал изображение, а «случайно сохранил его» в альбоме на своей странице.