Верховный суд Чувашии подтвердил двухлетний приговор пенсионеру за репост

Верховный суд Чувашии признал законным приговор 62-летнему пенсионеру Николаю Егорову, осужденному на два года условно за репост «ВКонтакте» запрещенного к публикации текста. Об этом Дождю сообщил его адвокат Евгений Губин.

Таким образом, приговор Егорову вступил в силу.

В марте в чувашском городе Цивильске 62-летнему охраннику асфальтобетонного завода Николаю Егорову предъявили обвинение в экстремизме. Поводом послужил репост материала публициста Бориса Стомахина на личной странице «ВКонтакте». В октябре Цивильский районный суд признал Егорова виновным и осудил его на два года условно.

Мужчина утверждает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту имело неограниченное число людей.