При взрыве в Париже погибли два человека

В результате взрыва в пекарне в центре Парижа погибли два человека, сообщает Le Figaro.

Среди погибших оказались двое пожарных. Еще более 30 человек пострадали, большинство из них получили незначительные ранения.

Взрыв в пекарне произошел утром в субботу, 12 января, в девятом округе Парижа. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. В здании, где находится пекарня, произошел пожар. Многие из пострадавших получили ранения в результате выпадения осколков.

Обновлено: первоначально власти сообщили о гибели четырех человек, однако позже изменили эту информацию.