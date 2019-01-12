Партнерский материал
При взрыве в Париже погибли два человека
В результате взрыва в пекарне в центре Парижа погибли два человека, сообщает Le Figaro.
Среди погибших оказались двое пожарных. Еще более 30 человек пострадали, большинство из них получили незначительные ранения.
Взрыв в пекарне произошел утром в субботу, 12 января, в девятом округе Парижа. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. В здании, где находится пекарня, произошел пожар. Многие из пострадавших получили ранения в результате выпадения осколков.
Обновлено: первоначально власти сообщили о гибели четырех человек, однако позже изменили эту информацию.
Другие новости
Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей Сегодня в 20:33 В Китае приговорили к смертной казни гражданина Канады Сегодня в 19:27 Суд отклонил иск полицейских к члену ОНК Петербурга и «Медиазоне» Сегодня в 18:49 ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ Сегодня в 19:58 РБК: водители депутатов и чиновников пожаловались в Кремль на дорогую парковку в центре Москвы Сегодня в 18:32 Мэр Гданьска умер после нападения на благотворительном концерте Сегодня в 16:48 Минкультуры нашло финансовые нарушения в МХТ Сегодня в 17:50 Адвокат бывшего сенатора Константина Цыбко сообщил о его избиении в колонии Сегодня в 17:33 В инстаграме опубликовали видео с сожжением флага России. Полиция начала проверку Сегодня в 16:01 В Черкесске будут судить сотрудника ФСИН, который сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе Сегодня в 15:08
Популярное у подписчиков Дождя за неделю