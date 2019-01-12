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При взрыве в пекарне в центре Парижа пострадали 20 человек
Не менее 20 человек пострадали при взрыве в пекарне в девятом округе Парижа, сообщает Le Figaro.
По информации Europe 1, семь человек из пострадавших получили серьезные ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказались трое пожарных.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.
Взрыв газа в пекарне на улице Тревиз произошел утром в субботу, 12 января. По данным полиции, причиной происшествия стала утечка газа. В здании произошел пожар.
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