При взрыве в пекарне в центре Парижа пострадали 20 человек

Не менее 20 человек пострадали при взрыве в пекарне в девятом округе Парижа, сообщает Le Figaro.

По информации Europe 1, семь человек из пострадавших получили серьезные ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказались трое пожарных.

Взрыв газа в пекарне на улице Тревиз произошел утром в субботу, 12 января. По данным полиции, причиной происшествия стала утечка газа. В здании произошел пожар.