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При взрыве около рынка в Багдаде погибли 12 человек

Новости
10:41, 8 января
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При взрыве заминированного автомобиля рядом с овощным рынком в шиитском районе Багдада погибли не менее 12 человек, еще 50 ранены, передает Reuters со ссылкой на полицейских и врачей.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. 

За последнюю неделю в Иракской столице и других городах страны произошла серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек. За часть инцидентов ответственность взяли боевики запрещенной в России организации «Исламское государство». 

Обновление: террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в иракской столице. 

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