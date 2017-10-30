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При нападении под Киевом погибла жена подозреваемого в покушении на Путина

30 октября, 22:11
8 667 0

В Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился подозреваемый в покушении на Владимира Путина Адам Осмаев и его жена Амина Окуева. В результате нападения женщина погибла, Осмаев был ранен. Об этом в своем фейсбуке сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. 

Автомобиль обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получили ранения, «но будет жить», рассказал Геращенко.

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил в своем фейсбуке, что Окуеву убили выстрелом в голову. По его словам, это произошло в Киеве. 

1 июля 2017 года на Осмаева было совершено покушение. Представившийся иностранным журналистом мужчина договорился о встрече с Осмаевым и его женой. На встрече мужчина, который оказался чеченцем Артуром Курмакаевым, четыре раза выстрелил в Осмаева. Однако Окуевой открыла ответный огонь и тяжело ранила нападавшего. 

В феврале 2012 года Осмаева задержали в Одессе по подозрению к причастности к взрыву, в котором погиб 26-летний гражданин России и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. Позже СБУ сообщили, что в результате задержания было предотвращено покушение на Путина. ФСБ заявило то же самое.

В Россию Осмаева не выдали. На Украине он был обвинен в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы страны по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. После этого он обжаловал обвинение в ЕСПЧ. После того, как Осмаев был освобожден из под стражи, он присоединился к «батальону имени Джохара Дудаева», который воевал в Донбассе на стороне украинских властей. 

Здесь и сейчас. Вечернее шоу.
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