Президент Сербии рассказал об извинениях Путина из-за поста Захаровой

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед лидером Сербии Александром Вучичем из-за поста в фейсбуке официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Об этом сербский президент рассказал изданию Informer.

По словам Вучича, ранее ни Путин, ни Лавров не извинялись перед ним. Президент России также назвал поступок Захаровой опрометчивым и отметил, что это не является официальной позицией страны, пересказал разговор Вучич: «Он проявил порядочность, потому что уважает и меня и Сербию».

Песков подтвердил «РИА Новости», что Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный пост» Захаровой.

Ранее Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке фотографию со встречи президента США Дональда Трампа, Александра Вучича и директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича. Она сравнила сидящего напротив Трампа Вучича с героиней Шэрон Стоун из картины «Основной инстинкт». Позже Захарова уточнила, что ее пост был понят неверно, а она лишь хотела обратить внимание на «неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"», указав на «протокольные уловки».