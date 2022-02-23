Президент Польши допустил запрет въезда в Европу для россиян

Президент Польши Анджей Дуда допустил возможность запрета на путешествия по Европе для россиян в случае, если Путин продолжит «топтать международное право». Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, которую транслировал канал «Украина 24».

«Я, как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России», — сказал Дуда.

При этом он назвал дальнейшие санкции неминуемыми, если Владимир Путин продолжит действовать так же, как сейчас: «топтать» международное право, «атаковать соседние страны» и «забирать право жить в мире у людей», в том числе граждан Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

США и Евросоюз уже ввели санкции против России. Американские ограничения затронут в том числе суверенный долг России, членов российской элиты и их семьи и госкорпорацию ВЭБ. Под санкции Евросоюза попали 27 россиян и компаний, а также 351 депутат Госдумы, одобрившее договоры с республиками Донбасса.

«Радио Свобода»* сообщало, что в европейский санкционный список также попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Администрации президента России Антон Вайно.

Минюст внес Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в реестр СМИ-«иноагентов»

Фото на превью: AP