Бывший глава Каталонии Карлес Пучмендон уехал в Брюссель

Глава Каталонии Карлес Пучмендон, отстраненный от власти, уехал в Бельгию вместе с пятью членами каталонского правительства. Об этом сообщает La Vanguardia.

Днем ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франке подчеркнул, что «Бельгия — одна из немногих государств-членов ЕС, где граждане ЕС могут просить политического убежища». По его словам, Пучдемон может рассчитывать на политическое убежище, так как власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера.

30 октября генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса подал два иска против правительства и парламента Каталонии, обвинив их в мятеже и растрате. Прокуратур считает их ответственными за создание декларации о независимости региона, принятие которой вынудила власти Испании распустить парламент Каталонии.

1 октября прошел реферундум об отделении Каталонии от Испании. За независимость высказались 90,18% избирателей, явка составила 42%. Король Испании Филипп VI итоги референдума не признал и назвал проведение голосования незаконным.

Несколько стран, в том числе Германия, Великобритания, Франция, отказались признать независимость Каталонии. Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС.