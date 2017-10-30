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Бывший глава Каталонии Карлес Пучмендон уехал в Брюссель

30 октября, 19:41
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Глава Каталонии Карлес Пучмендон, отстраненный от власти, уехал в Бельгию вместе с пятью членами каталонского правительства. Об этом сообщает La Vanguardia.

Днем ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франке подчеркнул, что «Бельгия — одна из немногих государств-членов ЕС, где граждане ЕС могут просить политического убежища». По его словам, Пучдемон может рассчитывать на политическое убежище, так как власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. 

30 октября генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса подал два иска против правительства и парламента Каталонии, обвинив их в мятеже и растрате. Прокуратур считает их ответственными за создание декларации о независимости региона, принятие которой вынудила власти Испании распустить парламент Каталонии.

1 октября прошел реферундум об отделении Каталонии от Испании. За независимость высказались 90,18% избирателей, явка составила 42%. Король Испании Филипп VI итоги референдума не признал и назвал проведение голосования незаконным. 

Несколько стран, в том числе Германия, Великобритания, Франция, отказались признать независимость Каталонии. Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС.

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