«Президент, как всегда, поддержал нас». Кадыров рассказал, как прошла встреча с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, в котором рассказал, как прошла встреча с президентом Владимиром Путиным. По его словам, «президент как всегда поддержал» его. Видео в своем инстаграме опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Докладываю <…> Вчера состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас, были острые вопросы. Как всегда, было нужно личное участие президента», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что по поручению Путина прибыл в правительство. Глава Чечни планирует встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным и заместителем министра.

«Вот так дальше будем стараться решать острые вопросы <…> Наш многоуважаемый президент господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады. Служим народу, служим президенту на все сто процентов», — отметил глава Чечни.

В ночь на 3 февраля пресс-служба главы Чечни сообщила, что Кадыров встретился с Путиным и доложил ему о социально-экономической ситуации в республике, успешном выполнении программы вакцинации, а также о «положительной динамике» демографических показателей и сокращении безработицы. При этом ранее Песков говорил, что такой встречи в планах нет.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге подтвердил, что накануне Путин провел встречу с Кадыровым. «Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам. Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, боится ли Путин Кадырова, Песков сказал, что «затрудняется в понимании» этого вопроса.

Ранее Песков рассказал, что президент не намерен разбираться в ситуации с похищением жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и их конфликтом с Кадыровым. Также пресс-секретарь сказал, что в функции Кремля не входит оценка угроз депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, пригрозившего «оторвать головы» Янгулбаевым.

Фото на превью: сайт Кремля