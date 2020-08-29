Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку на фоне протестов в стране

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства страны и освобождении от должности премьер-министра Эрика Пухаева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Временно исполняющим обязанности председателя правительства стал вице-премьер Геннадий Бекоев.

В свою очередь депутаты парламента проголосовали за отставку генпрокурора Урузмага Джагаева, пишет ТАСС.

Накануне Эрик Пухаев написал заявление об отставке после встречи с протестующими, собравшимися на площади в центре Цхинвала после смерти Инала Джабиева, подозреваемого в нападении на главу МВД . «Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принял это решение, оно обдуманно, и считаю, что это будет правильно», — сказал Пухаев.

17 августа в Цхинвале обстреляли служебный автомобиль главы МВД республики Игоря Наниева, никто не пострадал. Инал Джабиев умер 28 августа после госпитализации из изолятора. Как отмечает «Кавказский узел», в соцсетях опубликовали фотографии, свидетельствующие о жестоком избиении мужчины.

На время расследования Бибилов отстранил от должности главу МВД.