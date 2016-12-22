Президент Филиппин назвал «идиотом» верховного комиссара ООН по правам человека

Дутерте возмутило предложение аль-Хуссейна начать расследование в его отношении по факту убийств продавцов наркотиков. Лидер Филиппин заявил, что «этот парень либо шутит, либо сошел с ума»

«Вы, должностные лица ООН, сидите на своих задницах, а мы платим вам ваши зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать. Кто дал тебе такое право?» — сказал Дутерте.

В середине декабря Дутерте на встрече с представителями местного бизнеса признался, что лично убивал подозреваемых в преступлениях, когда занимал пост мэра города Давао.

С приходом к власти Дутерте начал проводить жесткую антинаркотическую политику. Он призвал жителей страны убивать тех, кого они считают наркоторговцами. За прошедшие полгода на Филиппинах были убиты около пяти тысяч человек в рамках борьбы с наркотиками. Дутерте также известен неоднозначными высказываниями в адрес других политиков. Так, в сентябре он назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном», однако опозднее извинился за это.