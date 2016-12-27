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Президент Болгарии обвинил Москву в попытках подорвать ЕС изунтри

Новости
15:51, 27 декабря
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Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, передает Deutsche Welle.

По его мнению, существует множество признаков того, что Россия финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в европейских странах, в том числе и в Болгарии, чтобы подорвать ЕС изнутри.

Плевнелиев считает, что Россия сейчас ставит перед собой целью «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права».

В середине ноября на выборах президента Болгарии победил пророссийский кандидат Румен Радев. Он высказывался против членства страны в Евросюзе и НАТО, а также призывал к более тесным связям с Россией. За несколько дней до выборов Плевнелиев заявлял, что в октябре Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны была подвержена атакам хакеров, возможно, связанных с Россией. Сам он не участвовал в выборах, а выдвигавшаяся от его партии Цецка Цачева проиграла.

В конце ноября Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран. В документе, в частности, утверждается, что Россия оказывает финансовую поддержку оппозиционным партиями и организациям в странах-членах ЕС.

Согласно резолюции, основными информационными угрозами Евросоюзу выступают агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД федеральное агентство Россотрудничество.

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