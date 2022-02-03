Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным. Песков говорил, что ее в планах нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в ночь на 3 февраля пресс-служба главы республики. На сайте Кремля сообщения о встрече нет.

Согласно пресс-релизу, Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в Чечне, успешном выполнении программы вакцинации, а также о «положительной динамике» демографических показателей и сокращении безработицы в республике.

На сайте Кремля информации о встрече Путина с Кадыровым на момент публикации новости не было.

Пресс-служба Кадырова сопроводила публикацию о встрече совместной фотографией Кадырова и Путина. Это фото 2017 года, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Фото с сайта Кремля за 2017 год, опубликованное на сайте главы Чечни в ночь на 3 февраля

Днем 2 февраля журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не планирует ли Путин в ближайшие дни встретиться с Кадыровым. «Мне неизвестно об этом. В планах нет», — ответил Песков.

1 февраля Песков говорил, что у Путина «нет планов» разбираться в ситуации с похищением жены чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой и их конфликтом с Рамзаном Кадыровым. На следующий день его попросили прокомментировать слова депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который пообещал «оторвать головы» членам семьи чеченского судьи. Пресс-секретарь Путина заявил, что «давать оценку действиям депутата — это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой».