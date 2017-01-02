Премьер-министра Израиля допросят из-за подозрений в коррупции

Премьер-министра и его семью подозревают в получении от бизнесменов подарков на сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила всех свидетелей. Показания дал в том числе бизнесмен и друг Нетаньяху Рон Лаудер, пишет Haaretz. Лаудер признался, что в том числе оплатил поездку сына премьер-министра за границу и дарил различные подарки. Полиция подозревает, что их стоимость гораздо больше, чем говорит Лаудер.

Полиция также сообщила, что рассчитывает раскрыть детали другого дела, которое «вызывает гораздо более серьезные опасения» в отношении премьер-министра, не уточнив, о чем идет речь.

По данным Haaretz, Нетаньяху может быть допрошен уже сегодня. Сам Нетаньяху отвергает все обвинения и называет дело безосновательным.