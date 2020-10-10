Премьер-министр Киргизии заявил, что президент Жээнбеков готов уйти в отставку после утверждения нового правительства
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку после утверждения нового правительства во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом сам Жапаров заявил во ходе внеочередного заседания парламента, передает ТАСС.
По словам Жапарова, Сооронбай Жээнбеков пообещал ему написать заявление «в случае утверждения нового правительства». Ранее кандидатуру Жапарова утвердил парламент республики, передает агентство. Его кандидатуру выдвинули на фоне продолжающихся в республике массовых протестов.
Ранее президент Киргизии ввел в стране режим чрезвычайного положения и приказал ввести в Бишкек войска «обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».
Акции протеста начались в Бишкеке после парламентских выборов 5 октября. Участники протеста захватили здание парламента и мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова.
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