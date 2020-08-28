Премьер-министр Южной Осетии ушел в отставку после разговора с участниками протеста

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал заявление об отставке после того, как его об этом попросили протестующие. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принял это решение, оно обдуманно, и считаю, что это будет правильно», — цитирует слова Пухаева пресс-служба правительства.

Вечером 28 августа перед зданием правительства Южной Осетии прошел митинг из-за смерти подозреваемого в нападении на главу МВД Инала Джабиева. Как пишет «Кавказский узел», протестующие потребовали отставки кабинета министров. Всего на площали собрались примерно 500 человек.

К митингующим вышел президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и пообещал расследовать обстоятельства смерти Джабиева. Кроме того, президент отстранил от работы главу МВД Игоря Наниева на время проведения расследования. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В ночь с 17 на 18 августа обстреляли служебную машину Наниева. Никто не пострадал. По подозрению в покушении на Ниниев задержали более шести человек, в том числе Инала Джабиев, отмечает «Кавказский узел». 28 августа мужчину госпитализировали из изолятора, он умер в больнице.