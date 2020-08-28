Премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья

«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — сказал Абэ (цитата по ТАСС).

Ранее 28 августа о грядущей отставке Абэ написали японские СМИ со ссылкой на источники.

Абэ занимает пост премьер-министра с 2012 года. В 2007 году он уже уходил в отставку из-за болезни.

У Абэ диагностирован язвенный колит — воспалительное аутоимунное заболевание кишечника.