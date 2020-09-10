Премьер-министр Италии: Путин пообещал создать комиссию по расследованию отравления Навального

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«Президент Путин в недавнем разговоре уверил меня, что Россия намерена разобраться в произошедшем, и сказал, что создаст комиссию по расследованию», — сообщил Конте в интервью газете Il Foglio.

Он также сказал, что Путин готов сотрудничать с немецкими властями. «Сотрудничество — это лучший способ предотвратить негативное влияние этого события на отношения России и ЕС», — сказал премьер-министр.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске, а затем перевезли на лечение в Германию. 2 сентября немецкое правительство заявило, что получило «несомненные доказательства» того, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Европейские лидеры осудили отравление и призвали наказать виновных.

Российская сторона не раз заявляла, что не видит причин для расследования и не считает заявления Германии подкрепленными фактами.