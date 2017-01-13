Кремль назвал Медведева инициатором увольнения Улюкаева

Представление об увольнении Алексея Улюкаева с поста министра экономического развития составил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РБК со ссылкой на помощницу президента Ларису Брычеву.

Документ был необходим для соблюдения юридических формальностей. Наличие представления от Медведева Брычева подтвердила в ответ на запрос юриста антикоррупционного центра партии «Яблоко» Алексея Чумакова. Он подал обращение в прокуратуру с просьбой уточнить, на каком основании Улюкаев был уволен — по закону «О противодействии коррупции» или по представлению премьера.

Генпрокуратура перенаправила запрос в Управделами президента. По словам помощницы главы государства, Улюкаев был уволен в связи с утратой доверия исходя из норм закона «О противодействии коррупции».

Источник РБК в аппарате правительства подчеркнул обязательное наличие представления премьера при увольнении правительственных чиновников. «Без представления не могло бы быть указа [об отставке Улюкаева]», — отметил собеседник.

Улюкаев был уволен 15 ноября 2016 года в связи с утратой доверия. Ранее в тот день его задержали, по версии следствия, при получении взятки в размере двух миллионов долларов, которые он, по версии следствия, вымогал у компании «Роснефть» в обмен на положительное заключение Минэкономразвития на сделку по продаже «Башнефти». Улюкаев занимал пост министра экономического развития с июня 2013 года.