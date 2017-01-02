Представитель Трампа рассказал об отсутствии доказательств влияния России на выборы в США

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил об отсутствии доказательств какого-либо влияния России на президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, «были или не были взломаны компьютерные системы — абсолютно другая история». Он подчеркнул, что основные СМИ освещают все так, будто Россия оказала влияние на выборы.

«Но нет никаких доказательств того, что они [русские] действительно повлияли на выборы», — цитирует Спайсера издание The Hill.

Ранее Трамп заявил, что несправедливо обвинять Россию в причастности к кибератакам, если об этом неизвестно точно. «Может быть, (взломы организовал) кто-то другой. Я знаю то, что об этом не знают и другие люди. Поэтому мы не можем быть уверены (в причастности России)», — сказал он.

Трамп добавил, что «во вторник или в среду» станет известна новая информация, которая связана с хакерскими атаками. Он не уточнил подробности.

В свою очередь член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит «решительный ответ» от Конгресса.

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Кроме того, из США также быди выдворены 35 российских дипломатов.