Правозащитница Эбру Тимтик умерла спустя 238 дней голодовки в турецкой тюрьме

За 238 дней до смерти Тимтик объявила голодовку с требованием справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, пишет Al Arabiya. В последние дни правозащитница весила примерно 30 килограмм. На момент смерти она находилась в больнице на принудительном лечении.

#EbruTimtik , a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq

Во время прощания с 42-летней Тимтик полиция Стамбула применила слезоточивый газ для разгона сотни собравшихся людей, сообщает AFP. Протестующие скандировали «Эбру Тимтик бессмертна», и «Кровавое государство будет привлечено к ответственности».

Istanbul police fired teargas and chased away hundreds of mourners at the burial of Ebru Timtik, a lawyer who died on the 238th day of a hunger strike she staged to protest her jailing on terror charges https://t.co/8sXpyqR8cs pic.twitter.com/OSLImERjeT