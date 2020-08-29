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Новости

Правозащитница Эбру Тимтик умерла спустя 238 дней голодовки в турецкой тюрьме

29 августа, 13:15
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В Турции 28 августа умерла адвокат и правозащитница Эбру Тимтик, которая восемь месяцев назад объявила голодовку в тюрьме. Об этом сообщили в Международном центре мониторинга за соблюдением прав человека.

За 238 дней до смерти Тимтик объявила голодовку с требованием справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, пишет Al Arabiya. В последние дни правозащитница весила примерно 30 килограмм. На момент смерти она находилась в больнице на принудительном лечении.

Во время прощания с 42-летней Тимтик полиция Стамбула применила слезоточивый газ для разгона сотни собравшихся людей, сообщает AFP. Протестующие скандировали «Эбру Тимтик бессмертна», и «Кровавое государство будет привлечено к ответственности».

«Смерть Тимтик — трагическая иллюстрация человеческих страданий, причиненных судебной системой Турции, которая превратилась в инструмент, заставляющий замолчать адвокатов, правозащитников и журналистов», — сказала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

В 2019 году стамбульский суд признал 18 адвокатов, включая Тимтик, виновными в создании и управлении террористической группой. Тимтик приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. В июле 2020 года суд оставил приговор в силе, несмотря на тяжелое состояние правозащитницы.

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