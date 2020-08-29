Правозащитница Эбру Тимтик умерла спустя 238 дней голодовки в турецкой тюрьме

В Турции 28 августа умерла адвокат и правозащитница Эбру Тимтик, которая восемь месяцев назад объявила голодовку в тюрьме. Об этом сообщили в Международном центре мониторинга за соблюдением прав человека.

За 238 дней до смерти Тимтик объявила голодовку с требованием справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, пишет Al Arabiya. В последние дни правозащитница весила примерно 30 килограмм. На момент смерти она находилась в больнице на принудительном лечении.

#EbruTimtik, a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq — International Observatory of Human Rights (@observatoryihr) August 28, 2020

Во время прощания с 42-летней Тимтик полиция Стамбула применила слезоточивый газ для разгона сотни собравшихся людей, сообщает AFP. Протестующие скандировали «Эбру Тимтик бессмертна», и «Кровавое государство будет привлечено к ответственности».

Istanbul police fired teargas and chased away hundreds of mourners at the burial of Ebru Timtik, a lawyer who died on the 238th day of a hunger strike she staged to protest her jailing on terror charges https://t.co/8sXpyqR8cs pic.twitter.com/OSLImERjeT — AFP news agency (@AFP) August 28, 2020

«Смерть Тимтик — трагическая иллюстрация человеческих страданий, причиненных судебной системой Турции, которая превратилась в инструмент, заставляющий замолчать адвокатов, правозащитников и журналистов», — сказала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

В 2019 году стамбульский суд признал 18 адвокатов, включая Тимтик, виновными в создании и управлении террористической группой. Тимтик приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. В июле 2020 года суд оставил приговор в силе, несмотря на тяжелое состояние правозащитницы.