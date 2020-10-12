Правозащитники сообщили о почти 600 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

В ходе протестных акций 11 октября в Беларуси задержали 586 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Фото: Tut.by

В списке задержанных есть архитектор Никита Домрачев — родной брат четырехкратной олимпийской чемпионки, биатлонистки Дарьи Домрачевой. Информацию о задержании Домрачева подтвердила Tut.by его мать. Мужчину доставили в изолятора на Окрестина.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — рассказала она.

Большинство задержаний 11 октября произошло в Минске, протестующих также задерживали в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине и других городах.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются около двух месяцев, они начались после президентских выборов, победителем которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. 11 октября в стране прошел Марш гордости. Против протестующих в Минске применяли водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были также задержаны несколько десятков журналистов.