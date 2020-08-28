Правозащитники рассказали о задержании двух россиян в Минске
В Минске задержали двух граждан России, которые находились рядом с местом проведения акции протеста. Об этом сообщает местный правозащитный центр «Весна».
Россиян Сергея Сергеева и Михиала Фалина задержали около гостиницы «Минск», расположенной рядом с площадью Независимости.
Вечером 28 августа на площади Независимости прошла акция протеста, во время которой бойцы ОМОН стали задерживать участников и взяли в кольцо женщин, стоявших в цели солидарности. Позже женщин выпустили из оцепления и они пошли к проспекту Независимости.
По данным правозащитников, всего на площади задержали не менее 10 человек, в том числе нескольких журналистов.
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