Правозащитники рассказали о задержании двух россиян в Минске

В Минске задержали двух граждан России, которые находились рядом с местом проведения акции протеста. Об этом сообщает местный правозащитный центр «Весна».

Россиян Сергея Сергеева и Михиала Фалина задержали около гостиницы «Минск», расположенной рядом с площадью Независимости.

Вечером 28 августа на площади Независимости прошла акция протеста, во время которой бойцы ОМОН стали задерживать участников и взяли в кольцо женщин, стоявших в цели солидарности. Позже женщин выпустили из оцепления и они пошли к проспекту Независимости.

По данным правозащитников, всего на площади задержали не менее 10 человек, в том числе нескольких журналистов.