Правозащитники и журналисты призвали власти обратить внимание на слова Даудова о главреде «Кавказского узла»

Правозащитники и журналисты выступили в поддержку главного редактора «Кавказского узла» Григория Шведова, который заявил об угрозах со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Они также выразили обеспокоенность «отсутствием публичной реакции на эту ситуацию со стороны российских властей». Соответствующее заявление опубликовано в фейсбуке президента Центра развития демократии и прав человека Юрия Джибладзе.

Накануне Шведов подал заявление в Следственный комитет на Даудова. 4 января спикер чеченского парламента написал в своем инстаграме о псе «Шведе», которому нужно вырвать «пару клыков мудрости да язык укоротить до стандартным размеров».

«Я не думаю, что данный пост и все эти угрозы связаны с какой-то конкретной публикацией „Кавказского узла“. Считаю, что это реакция на нашу работу в целом», — рассказал Шведов «Коммерсанту».

Правозащитники, подписавшие обращение в поддержку Шведова, заявили, что «глубоко возмущены публичными и прямыми угрозами в адрес Григория, высказанными в циничной форме председателем парламента Чеченской республики Магомедом Даудовым».

«Мы убеждены, что эта ситуация — не что иное, как прямая угроза применения насилия, угроза жизни и попытка воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста с помощью угроз и запугивания», — говорится в сообщении.

Они также выразили обеспокоенность отсутствием публичной реакции на эту ситуации со стороны российских властей и потребовали от них «принять незамедлительные и действенные меры, обеспечивающие условия для безопасной деятельности журналистов и правозащитников на Северном Кавказе».

«Систематическое отсутствие реакции российских властей на подобные высказывания руководителей Чеченской республики, неоднократно допускавшиеся ими в прошлом, отсутствие эффективного расследования преступлений в этом регионе, в том числе в отношении журналистов и правозащитников, привели к безнаказанности и вседозволенности», — отметили они.

Заявление подписали председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин, председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, директор Института прав человека Валентин Гефтер и другие.