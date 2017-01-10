Правительство засекретило отчетность одной из богатейших государственных компаний

Правительство разрешило «Роснефтегазу», совет директоров которого возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не раскрывать свои финансовые показатели. На счетах компании могло скопиться более 600 миллиардов рублей.

«Да, есть такой резерв, как деньги „Роснефтегаза“. <…> И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — так президент Владимир Путин 23 декабря во время пресс-конференции ответил на вопрос, почему власти не заберут деньги у «Роснефтегаза».

До 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество (ОАО) и ежегодно публиковал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Однако в прошлом году компания сменила организационно-правовую форум, став акционерным обществом (АО). Форма АО позволяет компании не публиковать финансовую отчетность без указания акционера.

В итоге в декабре 2016 года правительство приняло решение, что отчетность «Роснефтегаза» не будет публиковаться. Об этом Дождю рассказал федеральный чиновник и подтвердил человек, знакомый с Сечиным. Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сказала, что возможное засекречивание отчетности «Роснефтегаза» обсуждается, но об окончательном решении ей неизвестно. Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова оперативно предоставить комментарий не смог, а представитель вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказался.

По словам федерального чиновника, «Роснефтегаз» будет отправлять свою отечность в правительство, Минэкономразвития и Минэнерго. «Кроме того, принято решение, что отчитываться он будет по международным стандартам финансовой отчетности, что повысит прозрачность компании перед правительством», — отмечает собеседник Дождя.

Доходы «Роснефтегаза» все равно жестко контролируются, подчеркивает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. От иных комментариев он воздержался.

Правительство создало «Роснефтегаз» в 2004 году как временное хранилище акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако компания до сих пор не ликвидирована и владеет 50,1% акций «Роснефти», почти 11% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО». За счет дивидендов от них «Роснефтегаз» на 31 декабря 2015 года скопил 472,3 миллиарда рублей — это краткосрочные финансовые вложения, в основном депозиты, и денежные средства (данные системы «СПАРК-Интерфакс»). Для сравнения, у «Газпрома» на конец 2015 года было на счетах 565 миллиардов рублей, у крупнейшей энергетической госкомпании «ФСК ЕЭС» — всего 62 миллиарда, у «Аэрофлота» – 32,5 миллиарда.

По расчетам Дождя, в 2016 году «Роснефтегаз» получил в виде дивидендов еще 131 миллиард рублей. С учетом выплаты 25% прибыли в федеральный бюджет на счетах компании в конце 2016 года могло быть более 600 млрд рублей. Впрочем, у компании есть инвестпрограмма, которую она не раскрывает. В 2015 году Путин поручал «Роснефтегазу» потратить 60 миллиардов на ремонт судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. На пресс-конференции в декабре президент также рассказал, что в 2015-2016 годах компания выделяла деньги на решение проблем малой авиации и на производство авиационного двигателя с большой тягой. О какой сумме идет речь, Путин не сказал.

Федеральный чиновник на вопрос, сколько сейчас денег у «Роснефтегаза», ответил: «Много». 600 миллиардов рублей — действительно значительная сумма для бюджета. Например, это почти половина расходов федерального бюджета на безопасность и правоохранительную деятельность в 2017 оду — 1,27 триллиона рублей. На 600 миллиардов рублей также можно было бы практически удвоить помощь федерального центра регионам: в 2017 году из федерального бюджета в регионы, большинство из которых сейчас в непростом финансовом положении, поступит 757 миллиардов рублей. И это примерно пятая часть всех расходов государства на образование или здравоохранение в прошлом году — 3,1 и 2,8 триллиона рублей соответственно.

Максим Товкайло, Маргарита Лютова