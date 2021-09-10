Правительство России раскрыло 28 программ интеграции с Беларусью

Правительство России на своем сайте опубликовало 28 программ интеграции в рамках Союзного государства с Беларусью. Страны договорились о сближении экономической, налоговой и таможенной политики, а также отмене роуминга.

Кроме того, в рамках организации Союзного государства страны договорились о:

гармонизации денежно-кредитной политики и норм регулирования банков;

интеграции информационных систем по маркировке и отслеживанию товаров;

унификации регулирования транспортного рынка и интеграции информационных систем транспортного контроля;

интеграцию национальных платежных систем;

объединении рынков нефти и газа;

формировании объединенного рынка электрической энергии и развитии атомной энергетики;

интеграции информационных систем в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля;

формировании единой аграрной, промышленной и социально-трудовой политики.

Накануне в ходе переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. Путин выразил надежду, что «значительную выгоду» от интеграции России и Беларуси «будут ощущать простые граждане». Окончательно одобрить программы президенты должны в октябре.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан еще в 1999 году. Он предполагал политическую интеграцию, в том числе создание общего двухпалатного парламента, конституции, суда, счетной палаты и валюты с единым эмиссионным центром, однако это так и не было воплощено в жизнь. К 20-летию документа стороны создали рабочую группу, которая разработала отраслевые дорожные карты, а затем — союзные программы по интеграции. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го.

Фото на превью: пресс-служба правительства России