Правительство предсказало рост бедности и рекордную убыль населения за 14 лет

Население России по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет, следует из предварительной оценки в едином плане правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ. Сильнее население сократилось только в 2006 году — на 373,9 тысяч человек.

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В 2020 году численность населения уменьшится в пять раз быстрее, чем в предыдущие. За январь-июнь на фоне пандемии смертность выросла на 3,1%, а рождаемость снизилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Согласно прогнозу, после эпидемии COVID-19 население может начать расти только с 2022 года.

Кроме того, правительство предсказало рост бедности — доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году увеличится до 13,3%. При этом одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — до 6,5% к 2030 году.

Реальные доходы россиян падают больше пяти лет подряд. По данным Сбербанка, в 2020 году у каждого второго работающего сократилась зарплата, а 2,5% россиян столкнулись с полной потерей дохода. При этом 8% россиян потратили все свои сбережения во время эпидемии коронавируса — теперь у 46% россиян вообще нет накоплений.