Правительство Германии: «вероятнее всего», Навального отравили

Власти Германии считают, что политика Алексея Навального, «вероятнее всего», отравили. Об этом сказал официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, его слова передает Reuters.

По этой причине политику нужна личная охрана. «Мы имеем дело с пациентом, который, вероятнее всего, был отравлен», — сказал Штеффен.

Ранее 24 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Германии необходимо больше информации (медицинской и, вероятно, криминологической) о деле Навального, прежде чем сказать, что его действительно отравили.

22 августа Навального транспортировали из омской больницы в берлинскую «Шарите».

20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Перед транспортировкой врачи оценивали его состояние как тяжелое и стабильное.