ВГТРК и ТАСС признали важными для обороноспособности предприятиями

Несколько государственных СМИ попали в утвержденный правительством перечень предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли информационное агентство «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», агентство ИТАР-ТАСС и оператор связи «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Всего в списке значится 64 федеральных государственных унитарных предприятий(ФГУП). В него также входят предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации «Росатом».

В июле 2016 года года ФГУПы перевели из-под действия закона о закупках госкомпаний на правила закона о контрактной системе, который обязывает заказчиков публиковать все сведения, строго регламентируя сроки и правила процедур. Исключение предусмотрено для важных для обороны предприятий, которые включены в утвержденный правительством перечень и смогут закупаться по прежним правилам.