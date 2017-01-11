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ВГТРК и ТАСС признали важными для обороноспособности предприятиями

Новости
17:06, 11 января
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Несколько государственных СМИ попали в утвержденный правительством перечень предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В список вошли информационное агентство «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», агентство ИТАР-ТАСС и оператор связи «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Всего в списке значится 64 федеральных государственных унитарных предприятий(ФГУП). В него также входят предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации «Росатом».

В июле 2016 года года ФГУПы перевели из-под действия закона о закупках госкомпаний на правила закона о контрактной системе, который обязывает заказчиков публиковать все сведения, строго регламентируя сроки и правила процедур. Исключение предусмотрено для важных для обороны предприятий, которые включены в утвержденный правительством перечень и смогут закупаться по прежним правилам.

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