Правительство приняло к исполнению трехлетний бюджет

Правительство России постановило принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон о бюджете предполагает доходы в 2017 году в размере 13 триллионов 487,6 миллиарда рублей, расходы — 16 триллионов 240,8 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2 триллионов 753,2 миллиардов рублей.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. В 2017 году курс доллара запланирован на уровне 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля. Инфляция в этот период прогнозируется на уровне 4%.