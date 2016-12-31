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Правительство приняло к исполнению трехлетний бюджет
Правительство России постановило принять к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Закон о бюджете предполагает доходы в 2017 году в размере 13 триллионов 487,6 миллиарда рублей, расходы — 16 триллионов 240,8 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2 триллионов 753,2 миллиардов рублей.
Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. В 2017 году курс доллара запланирован на уровне 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля. Инфляция в этот период прогнозируется на уровне 4%.
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