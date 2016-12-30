Прямой эфир
60,47
63,28
57,13
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» рассказал о проблемах с вылетом из США у выдворяемых российских дипломатов
Помощница Трампа назвала новые санкции против России попыткой загнать его в угол
CNN узнал о первых ответных мерах России на санкции США
Все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны

Правительство создало Авиационную коллегию

Новости
08:31, 30 декабря
233
0
Поделиться

При правительстве России учредили Авиационную коллегию. Постановление об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

Создание Авиационную коллегии необходимо для улучшения координации действия федеральный региональных органов исполнительной власти и организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта «в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники», говорится в документе.

Цели коллегии включают в себя обеспечение реализации основ госполитики в области авиационной деятельности в вопросах развития авиастроения и смежных отраслей промышленности, обеспечение реализации транспортной стратегии России в сфере воздушного транспорта, удовлетворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках и решение задач обеспечения национальной безопасности, научно-технологического и социального-экономического развития России.

Членами коллегии станут представители аппарата правительства, федеральных органов и региональных органов исполнительной власти и организаций, связанных с авиационной техникой. Состав коллегии будет утвержден правительством. 

Создать Авиационную коллегию поручил правительству президент Владмир Путин. В ноябре вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом сообщил, что коллегия сможет контролировать закупки иностранной авиационной техники и решать вопросы импортозамещения в этой сфере. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2