Правительство создало Авиационную коллегию

При правительстве России учредили Авиационную коллегию. Постановление об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

Создание Авиационную коллегии необходимо для улучшения координации действия федеральный региональных органов исполнительной власти и организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта «в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники», говорится в документе.

Цели коллегии включают в себя обеспечение реализации основ госполитики в области авиационной деятельности в вопросах развития авиастроения и смежных отраслей промышленности, обеспечение реализации транспортной стратегии России в сфере воздушного транспорта, удовлетворение нужд экономики и населения в воздушных перевозках и решение задач обеспечения национальной безопасности, научно-технологического и социального-экономического развития России.

Членами коллегии станут представители аппарата правительства, федеральных органов и региональных органов исполнительной власти и организаций, связанных с авиационной техникой. Состав коллегии будет утвержден правительством.

Создать Авиационную коллегию поручил правительству президент Владмир Путин. В ноябре вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом сообщил, что коллегия сможет контролировать закупки иностранной авиационной техники и решать вопросы импортозамещения в этой сфере.