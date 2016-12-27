В правительстве опровергли планы запретить продажу валокордина и зеленки без рецепта

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство не планирует принимать решение о введении продажи валокордина, йода и зеленки только по рецепту, передает ТАСС.

«Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует», — заявил Хлопонин.

На вопрос о том, значит ли это, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин ответил: «Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают». Он добавил, что отпускаться по рецепту будут только «препараты двойного назначения».

Ранее СМИ цитировали слова Хлопонина о том, что препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача. По его словам, такому регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодержащие медицинские препараты.

Взять оборот спиртосодержащих препаратов под контроль поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поводом стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, от него погибли 77 человек.