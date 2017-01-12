Правительственные эксперты обсудят отмену закона Яровой

Рабочая группа во главе с министром по вопросам открытого правительства Михаилом Абызовым рассмотрит вопрос об отмене закона Яровой, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к операторам связи источники и президента Фонда информационной демократии Илью Массуха.

Заседание группы состоится 19 января. Вопрос об отмене «пакета Яровой» будет рассмотрен по итогам голосования на сайте Российской общественной инициативы, в ходе которого более 100 тысяч человек высказались за отмену антитеррористических поправок. Против выступили 1439 человек.

В петиции говорится, что поправки требуют больших вложений и могут привести «к банкротству многих интернет-компаний». В ней также отмечается, что закон противоречит российской Конституции.

Представитель Абызова подтвердила, что предложение обсудят в январе, но точную дату не назвала.

В случае, если рабочая экспертная группа сочтет необходимым отменить закон, она обратится в Госдуму, где поправки должны будут пересмотреть.

Близкий к одному из операторов собеседник «Ведомостей» рассчитывает на то, что обсуждение экспертной группы поможет изменить части закона. В МТС и «Вымпелкоме» от комментариев отказались. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров отметил, что поправки все еще требуют доработки.

«Антитеррористический пакет», предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Викктором Озеровым, был подписан президентом в июле. В его рамках операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить переписку и разговоры пользователей до полугода. Операторы связи также обязаны хранить метаданные — информацию о приеме сообщений о звонков и другой информации — три года, а интернет-провайдеры — в течение года.

Представители отрасли критиковали законопроект. Согласно подсчетам Виктора Озерова, ежегодно на исполнение закона понадобится около трех миллиардов рублей.