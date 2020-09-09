Пожар уничтожил крупнейший в Греции лагерь для беженцев. Без крова остались 13 тысяч человек
Пожар на греческом острове Лесбос разрушил один из крупнейших лагерей для беженцев Мориа, сообщает «Би-Би-Си». Он был рассчитан на три тысячи человек, при этом в нем жили почти 13 тысяч беженцев.
Все они остались без крова. Местные жители рассказали «Би-Би-Си», что лагерь сгорел почти полностью. По их словам, уцелели всего несколько палаток.
Люди, спасаясь от пожара и дыма, бежали из лагеря. Многие пытались уехать в портовый город Митилини, но полиция перекрыла близлежащие дороги, чтобы не допустить прохода мигрантов в ближайшие населенные пункты. Недалеко от лагеря произошли столкновения между мигрантами и местными жителями, которые не давали беженцам пройти через соседнюю деревню.
Причины пожара неизвестны. Министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис сказал, что он случился по вине «лиц, ищущих убежища», но не привел подробностей. Начальник пожарной охраны Константинос Теофилопулос рассказал, что пожар начался одновременно в нескольких местах. По его словам, некоторые мигранты препятствовали работе пожарных.
На прошлой неделе лагерь закрыли на карантин из-за того, что у одного сомалийского мигранта обнаружили коронавирус. К настоящему моменту COVID-19 диагностировали у 35 беженцев. Пожар вспыхнул в ту ночь, когда мигранты, у которых выявили коронавирус, отказались самоизолироваться, пишет Euronews со ссылкой на местные СМИ. После этого начались столкновения с другими жителями лагеря.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал случившееся гуманитарной катастрофой. В своем твиттере он призвал распределить беженцев среди других стран Евросоюза, готовых помочь.Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что профинансирует транспортировку 400 детей на материк.
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