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В новой допинг-пробе Поветкина не нашли допинг

Новости
22:45, 23 декабря
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В новой допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина не обнаружили запрещенное вещество остарин, сообщил в твиттере вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский.

«Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!!» — написал Рябинский (орфография и пунктуация автора — Дождь).

Две из трех проб Поветкина, которые взяли 15 ноября и 13 декабря, оказались чистыми, добавил он. 20 триллионных грамма остарина нашли в пробе за 6 декабря.  

Всемирный боксерский совет 17 декабря сообщил, что допинг-тест Поветкина показал наличие запрещенного вещества остарина. В этот день у боксера должен был состояться поединок с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. После заявления о положительном допинг-тесте Поветкина команда Стиверна отказалась участвовать в бое.

Остарин входит в группу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), которые повышают выносливость. Всемирное антидопинговое агенство запретило вещество в 2008 году.

Ранее в допинг-пробе Поветкина уже находили допинг. В мае перед боем с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером в организме российского спортсмена обнаружили мельдоний. Тогда к боксеру не стали применять санкции.

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